Dopo i continui sold out della scorsa stagione Giorgio Montanini torna sui palchi dei teatri d’Italia. Questa sera (ore 21) il nostro stand-up comedian più celebre arriva al Teatro delle Muse di Ancona con lo spettacolo ‘Fall’, che viene proposto in versione ‘arricchita’ dagli ultimi fatti di attualità (e non solo). L’artista non può fare a meno di rimettere mano al testo: nuovi spunti, nuove riflessioni. È così che nasce ‘ Fall Reloaded ’, una versione aggiornata, sempre più tagliente e inevitabilmente attuale, che conserva lo spirito originale ma non si tira indietro davanti al presente. "Il crollo delle ideologie è stato accolto con esultanza, il mondo si sarebbe liberato degli estremismi e delle polarizzazioni per lasciare spazio alla crescita individuale – si legge nella presentazione -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo stand-up comedian Giorgio. Montanini con "Fall Reloaded"

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LA CLASSIFICA degli STAND-UP COMEDIAN con Giorgio Montanini

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