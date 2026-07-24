Il civico l’uomo di partito e l’emulo di Mamdani Il campo pieno di Milano

Notizia in breve

Un uomo di partito ha annunciato ufficialmente la sua candidatura per le prossime primarie di coalizione a Milano, in vista delle elezioni comunali. La proposta include anche il nome di una nipote di un noto storico locale, considerata tra i possibili volti della lista. La decisione è arrivata dopo settimane di discussioni tra gli esponenti politici, con l’obiettivo di scegliere un volto nuovo e rappresentativo del territorio.