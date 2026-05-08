Il Partito democratico di Rimini celebra la Festa dell’Europa con un incontro dedicato a Zohran Mamdani

In occasione della Festa dell’Europa, il Partito democratico di Rimini ha organizzato un incontro pubblico intitolato “Zohran Mamdani”. L’evento si svolgerà nella città e prevede un momento di discussione aperto al pubblico, con l’obiettivo di approfondire tematiche legate all’Europa e alle sue sfide attuali. La partecipazione è rivolta a cittadini interessati a conoscere l’argomento e a partecipare al dibattito.

In occasione della Festa dell’Europa, il Partito democratico della Città di Rimini promuove un momento di confronto pubblico dal titolo “Zohran Mamdani. Possiamo permetterci di sognare”, in programma per sabato, 9 maggio, alle ore 18,30, presso la Sala Pironi in Corso d’Augusto 231 a Rimini.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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