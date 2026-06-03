Progetto Civico Italia arriva a Caserta con 50 comitati territoriali | Partito del fare Siamo nel campo progressista

A Caserta sono stati costituiti 50 comitati di Progetto Civico Italia, annunciati questa mattina in una conferenza stampa nell’Hotel Europa. Alla presentazione hanno partecipato numerosi rappresentanti del movimento, che si definisce “partito del fare” e inserito nel campo progressista. I comitati rappresentano un’organizzazione diffusa sul territorio, con un focus su attività e iniziative locali. La formazione si propone di rafforzare la presenza politica e organizzativa nella provincia.

Sono già 50 i comitati di Progetto Civico Italia costituiti in provincia di Caserta. È questo il dato politico e organizzativo emerso questa mattina, nel corso della conferenza stampa di presentazione svoltasi nella sala conferenze dell’Hotel Europa di Caserta, alla presenza di numerosi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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