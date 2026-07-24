Il Chelsea sta cercando di ingaggiare il teenager da 30 milioni di sterline, Kerim Alajbegovic, dopo la sua buona prestazione in Coppa del Mondo. La squadra ha già concluso il trasferimento di Morgan Rogers dall'Aston Villa e ha ufficializzato l'acquisto di Geovany Quenda dallo Sporting CP. Tuttavia, potrebbe ancora aggiungere altri esterni e trequartisti alla rosa.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Chelsea ha già completato il trasferimento record britannico di Morgan Rogers dall’Aston Villa e ha confermato il tanto atteso acquisto di Geovany Quenda dallo Sporting CP, ma i suoi acquisti per esterni e trequartisti potrebbero non essere ancora finiti. I Blues stanno inseguendo anche il giovane della Bosnia-Erzegovina Karim Alajbegovic, che ha attirato l’attenzione ai Mondiali dopo aver impressionato nel campionato austriaco nella stagione 2025-26. Alajbegovic è emerso come uno dei giovani giocatori più richiesti nel calcio europeo, con il Chelsea che ha superato la concorrenza di diverse pretendenti nella Serie A italiana per diventare la principale scelta di destinazione per il 18enne. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Chelsea è in testa alla corsa per ingaggiare il teenager da 30 milioni di sterline Kerim Alajbegovic sulla scia di un’impressionante Coppa del Mondo

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