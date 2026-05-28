Un calciatore ha spiegato di aver scelto il Liverpool rispetto al Chelsea dopo aver ricevuto un'offerta di circa 60 milioni di sterline. La decisione è stata comunicata in un'intervista, dove ha dichiarato di aver optato per il club inglese per motivi sportivi e personali. Il giocatore ha anche ringraziato entrambe le società per l'interesse mostrato durante le trattative. La firma con il Liverpool è stata ufficializzata nelle ultime ore.

2026-05-27 16:09:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Jeremy Jacquet ha indicato l’opportunità di imparare da Virgil van Dijk e un percorso più rapido per guadagnare tempo come ragioni principali per scegliere il Liverpool rispetto al Chelsea, anche se ha ammesso di sentire la pressione del suo prezzo elevato. Jacquet si unirà al Liverpool quest’estate dopo aver concordato un accordo pre-contrattuale con loro a febbraio, con i Reds che pagheranno 55 milioni di sterline e 5 milioni di sterline in aggiunta per ingaggiarlo dal Rennes. Il 20enne ha aiutato il Rennes a raggiungere il sesto posto in Ligue 1 in questa stagione, perdendo per poco la qualificazione alla Champions League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Jacquet da 60 milioni di sterline spiega perché ha scelto il Liverpool invece del Chelsea

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La moglie del pilota di Formula 1 Charles Leclerc spiega perché ha scelto di truccarsi da sola il giorno del matrimonioIl giorno delle nozze, la moglie del pilota di Formula 1 ha deciso di truccarsi da sola, senza affidarsi a un make-up artist.

Il Chelsea ha emesso un verdetto sorprendente per il PSR tra perdite record di 262 milioni di sterlineIl Chelsea ha pubblicato la relazione finanziaria per l’anno fiscale 2024/25, rivelando una perdita di 262 milioni di sterline.

Argomenti più discussi: Jacquet: Van Dijk mi insegnerà tantissimo, dice il nuovo difensore del Liverpool; Arsenal, Liverpool e Manchester United stanno già definendo le rose per la stagione 2026.; Il Liverpool programma il mercato: la priorità è il sostituto di Salah, poi valutazioni in difesa.

[Pearce] - Buone notizie per il Liverpool con l'arrivo del difensore Jeremy Jacquet che sarà in forma per l'inizio del ritiro precampionato a Kirkby all'inizio di luglio. Non ha giocato da febbraio a causa di un grave infortunio alla spalla che ha richiesto un intervent reddit