Il Chelsea sta per completare l'acquisto di Maxence Lacroix, difensore attualmente al Crystal Palace. La trattativa si sta concludendo e l'accordo tra i due club è stato raggiunto. Lacroix dovrebbe trasferirsi allo Stamford Bridge, mentre un altro difensore del Crystal Palace si avvicina al club londinese. La notizia è stata riportata da varie testate giornalistiche online e riguarda le operazioni di mercato in corso.

2026-07-24 12:25:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da varie testate giornalistiche online: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Il Chelsea è sul punto di completare l’acquisto di Maxence Lacroix dal Crystal Palace. I club hanno raggiunto un accordo di massima, mentre il difensore francese ha già dato il via libera al trasferimento. Rimangono solo le ultime formalità prima che il trasferimento possa essere ufficialmente completato. Chelsea e Palace raggiungono l’accordo Secondo Sky Sports UK, il Crystal Palace aveva inizialmente valutato il 26enne circa 65 milioni di euro, utilizzando come punto di riferimento il trasferimento di Jan Paul van Hecke dal Brighton & Hove Albion al Tottenham Hotspur. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Chelsea concorda un accordo per Maxence Lacroix mentre il difensore del Crystal Palace si avvicina alla mossa dello Stamford Bridge

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