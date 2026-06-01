Il prestatario dell’incubo Chelsea pronto per la resa dei conti dello Stamford Bridge | rapporto
È stato reso noto che il club di calcio di Londra ha problemi nel rispettare le regole sulla composizione della rosa. In particolare, non sono riusciti a inserire nella squadra un numero sufficiente di giocatori con esperienza internazionale, come richiesto dalle normative. La questione riguarda la gestione dei talenti e le scelte di mercato degli ultimi anni. La società si trova ora a dover affrontare un procedimento ufficiale per verificare eventuali irregolarità.
Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: I Blues, noti per la loro lista sempre crescente di acquisti e prestiti, non sono riusciti a inserire una selezione di talenti di livello mondiale nella loro formazione negli ultimi anni. Il Chelsea, nonostante tutte le sue spese, si è piazzato al 10° posto nella classifica della Premier League 202526, dietro a giocatori del calibro di Brentford, Brighton, Sunderland e Bournemouth. Un giovane di alto profilo attualmente in prestito, una volta descritto come il “biglietto della lotteria” dei Blues, potrebbe ora aggiungersi alla lunga lista di trasferimenti falliti in vista di una difficile decisione estiva. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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