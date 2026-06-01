Notizia in breve

È stato reso noto che il club di calcio di Londra ha problemi nel rispettare le regole sulla composizione della rosa. In particolare, non sono riusciti a inserire nella squadra un numero sufficiente di giocatori con esperienza internazionale, come richiesto dalle normative. La questione riguarda la gestione dei talenti e le scelte di mercato degli ultimi anni. La società si trova ora a dover affrontare un procedimento ufficiale per verificare eventuali irregolarità.