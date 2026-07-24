BREAKING | Il Chelsea si avvicina a Lacroix dopo il compenso concordato con il Crystal Palace

Il Chelsea sta completando l'acquisto di Maxence Lacroix, difensore francese, dal Crystal Palace. Il trasferimento si aggira intorno ai 52 milioni di sterline. Attualmente, il giocatore si trova sotto visite mediche con il club di West London. La trattativa si è conclusa con l’accordo sul compenso tra le due squadre, secondo quanto riferito da fonti specializzate in trasferimenti.

2026-07-24 10:45:00 Breaking news: Il Chelsea ha fatto accettare un’offerta dal Crystal Palace per il difensore Maxence Lacroix. Il nazionale francese costerà ai Blues circa 52 milioni di sterline ed è attualmente sottoposto a visite mediche con il club di West London, secondo l’esperto di trasferimenti Fabrizio Romano. Si ipotizzava che Axel Disasi si sarebbe mosso nella direzione opposta, ma non si ritiene che sia così. Si prevede che Lacroix firmerà un contratto di sei anni allo Stamford Bridge mentre il Chelsea continuerà un’altra estate di spese sontuose. La spesa del Chelsea continua. Il 26enne si unirà a una squadra che è stata recentemente rafforzata dagli acquisti di Morgan Rogers (£ 117 milioni), Geovany Quenda (£ 43,3 milioni) e Marco Palestra (£ 43 milioni). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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DONE DEAL!Maxence Lacroix To Chelsea, Officially Confirmed | €52m For Center Back, Medicals Booked

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Chelsea, fatta per Lacroix: al Palace 60 milioni di euroIl Chelsea sta per concludere l'acquisto di Maxence Lacroix per circa 60 milioni di euro.

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