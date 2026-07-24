Il Centro Antiviolenza Minorenni apre anche a Formia

La Provincia di Latina ha aperto un nuovo Centro Antiviolenza Minorenni a Formia, rafforzando la rete di protezione per bambini e adolescenti. La struttura si trova in una sede decentrata della città e mira a offrire supporto alle giovani vittime di violenza. L’apertura si inserisce nelle iniziative locali per tutelare i minori e garantire servizi dedicati a chi ha subito abusi. La notizia è stata comunicata ufficialmente il 24 luglio 2026.

Formia, 24 luglio 2026 – La Provincia di Latina rafforza la rete territoriale a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza con l’attivazione di un nuovo Centro Antiviolenza Minorenni nella sede decentrata di Formia. Il nuovo sportello, che sarà ospitato nei locali provinciali con ingresso indipendente, offrirà ascolto, accoglienza, orientamento e sostegno ai minori vittime di violenza e alle loro famiglie, diventando un punto di riferimento per l’intero comprensorio del Sud Pontino. L’iniziativa è stata presentata ieri nel corso di un incontro istituzionale che ha riunito rappresentanti della magistratura, delle forze dell’ordine, degli enti locali, del Terzo Settore e delle associazioni impegnate nella tutela dei minori. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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