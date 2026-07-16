Maccarese al via il laboratorio di educazione finanziaria del Centro Antiviolenza I-Dea

Il 22 luglio partirà un laboratorio di educazione finanziaria promosso dal Centro Antiviolenza I-Dea, in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Fiumicino. L'iniziativa mira a offrire strumenti di informazione e formazione in ambito finanziario. La durata e i dettagli specifici del percorso non sono stati ancora comunicati. L’attività si svolgerà a Maccarese, presso una sede ancora da definire.

Fiumicino, 16 luglio 2026 – Prenderà il via il prossimo 22 luglio il Laboratorio di informazione e formazione finanziaria promosso dal Centro Antiviolenza I-Dea, in collaborazione con l’ Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Fiumicino. Il percorso, ospitato presso la Casa della Partecipazione di Maccarese, sarà dedicato all’educazione economica e alla costruzione di una maggiore autonomia personale e finanziaria. Un percorso contro la violenza economica. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alle partecipanti uno spazio sicuro e inclusivo nel quale affrontare il proprio rapporto con il denaro, superando paure, insicurezze e stereotipi. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Educazione finanziaria, al Senato il confronto sulla Generazione Z e le competenze del futuroAl Senato si è svolto un convegno sull’educazione finanziaria rivolta ai giovani, con particolare attenzione alla Generazione Z.

Educazione finanziaria a scuola, studenti protagonisti del progetto “Includimi”Una mattinata dedicata all’educazione finanziaria e all’orientamento dei giovani si è svolta presso la sede di SafesPro a Taranto, nell’ambito del...