‘Insieme’ in mostra | 40 artiste donano un' opera per sostenere il centro antiviolenza

Notizia in breve

Quaranta artiste hanno donato un’opera per un’asta benefica che si terrà presso la Galleria d’arte del Carbone, a Ferrara. L’esposizione collettiva si intitola ‘Insieme’ e supporterà il centro antiviolenza del Centro Donna Giustizia. La mostra sarà allestita presso la sede dell’associazione Accademia d’arte in via Vignatagliata 41. Le opere resteranno visibili fino alla conclusione dell’asta, che si svolgerà nei prossimi giorni.