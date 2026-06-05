‘Insieme’ in mostra | 40 artiste donano un' opera per sostenere il centro antiviolenza

Da ferraratoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quaranta artiste hanno donato un’opera per un’asta benefica che si terrà presso la Galleria d’arte del Carbone, a Ferrara. L’esposizione collettiva si intitola ‘Insieme’ e supporterà il centro antiviolenza del Centro Donna Giustizia. La mostra sarà allestita presso la sede dell’associazione Accademia d’arte in via Vignatagliata 41. Le opere resteranno visibili fino alla conclusione dell’asta, che si svolgerà nei prossimi giorni.

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‘Insieme: 40 artiste donano un'opera per sostenere il centro antiviolenza del Centro Donna Giustizia di Ferrara’ è il tema dell'esposizione collettiva che sarà allestita alla Galleria d’arte del Carbone, sede dell'associazione Accademia d’arte città di Ferrara (via Vignatagliata 41) con. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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