Il cavallo Paco bacia la bara al funerale del padrone | applausi e commozione

Da video.corrieredelveneto.corriere.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il funerale di un contadino, il cavallo Paco si è avvicinato alla bara del proprietario, sfiorandola con il muso. La scena ha suscitato applausi e commozione tra i presenti. Paco e il defunto erano stati insieme per dodici anni, trascorrendo molte giornate nella stessa azienda agricola. Il cavallo ha mostrato un comportamento di affetto verso il padrone durante la cerimonia funebre.

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Umberto e Paco erano inseparabili. Per dodici anni hanno trascorso tante giornate in compagnia nella piccola azienda agricola di casa. Lunedì, quando è arrivato il momento dell’ultimo saluto, Paco non ha tradito quell’amicizia: si è avvicinato alla bara del suo padrone e l’ha sfiorata più volte con il muso. È successo al Santuario del Tresto di Ospedaletto Euganeo (Padova), dove si sono svolti i funerali di Umberto Fasson, morto a 65 anni per malattia. Ex operaio carrozziere da qualche tempo in pensione, aveva ereditato dai genitori, proprietari di una fattoria, la passione per gli animali. E aveva un amico speciale: Paco, cavallo razza appaloosa di 12 anni. 🔗 Leggi su Video.corrieredelveneto.corriere.it

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