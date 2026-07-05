Durante il funerale di un uomo a Callao, una vedova ha pianto davanti alla bara, ma successivamente è stata vista ballare. Il suo comportamento ha suscitato reazioni contrastanti tra le persone presenti e sui social media, dividendo le opinioni su quanto accaduto. La scena ha attirato l’attenzione online, generando dibattito tra chi ha considerato il gesto inappropriato e chi ha interpretato come un modo di affrontare il lutto.

Dal pianto al ballo: il funerale che ha fatto discutere il web. A Callao, in Perù, un funerale si è trasformato in una scena destinata a far discutere. Durante l’ultimo saluto al marito, una donna è stata ripresa mentre, dopo aver pianto accanto alla bara, ha iniziato a ballare sulle note di un celebre brano reggaeton davanti ai familiari e agli amici presenti. Il video, condiviso sui social, ha raccolto in poche ore milioni di visualizzazioni, dividendo profondamente gli utenti tra chi considera quel gesto un modo autentico di celebrare la vita del defunto e chi, invece, lo giudica inopportuno. La musica dal vivo e il tributo all’uomo scomparso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Piange davanti alla bara del marito a Callao, poi cambia tutto: il gesto della vedova al funerale divide milioni di persone

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