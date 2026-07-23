Durante il funerale, il cavallo Paco si è avvicinato alla bara e l’ha toccata con il muso. Per dodici anni ha accompagnato il proprietario in diverse occasioni, tra sentieri, mare, montagna e l’azienda agricola di famiglia. Il cavallo ha mostrato affetto, baciando la bara, in un gesto che ha suscitato emozione tra i presenti. Non ci sono altre persone coinvolte o dettagli su eventi specifici.

Per dodici anni lo ha seguito ovunque. Tra i sentieri dei Colli Euganei, le gite al mare, le passeggiate in montagna e le giornate trascorse nella piccola azienda agricola di casa. E quando è arrivato il momento dell’ultimo saluto, Paco non ha tradito quell’amicizia: si è avvicinato alla bara del suo padrone e l’ha sfiorata più volte con il muso, regalando ai presenti una scena che difficilmente dimenticheranno. È successo al Santuario del Tresto di Ospedaletto Euganeo, in provincia di Padova, dove, pochi giorni fa, si sono svolti i funerali di Umberto Fasson, scomparso a 65 anni dopo una malattia che in pochi mesi lo ha portato via all’affetto della famiglia. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Il cavallo Paco bacia la bara del padrone al suo funerale: «Hanno vissuto in simbiosi, si capivano con uno sguardo»

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