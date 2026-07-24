Molti conoscono queste mura a memoria e le collocano (erroneamente) in Inghilterra. In Braveheart diventano York, la città fortificata dove la storia prende la sua piega più cupa, e in alcune sequenze perfino Londra. Ma la geografia ci dice che siamo in Irlanda, precisamente nella contea di Meath, sulla riva sud del fiume Boyne, a un’ora scarsa da Dublino. Il Castello di Trim copre trentamila metri quadrati di pietra grigia ed è la fortezza cambro-normanna più estesa dell’isola, costruita nell’arco di due generazioni della famiglia de Lacy. La storia del Castello di Trim. Tutto comincia dall’acqua. Prima dei normanni, quel luogo aveva già un valore religioso e politico per il mondo gaelico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il Castello di Trim, la fortezza normanna di cui si è innamorato anche Mel Gibson

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