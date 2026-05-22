Le riprese del film sulla Resurrezione di Cristo sono state completate, con Jaakko Ohtonen che ha sostituito Jim Caviezel nel ruolo principale. La produzione sarà divisa in due parti, previste rispettivamente per il 2027 e il 2028, e rappresenta un sequel biblico. La scelta di Ohtonen come nuovo volto di Gesù segna un cambiamento nel cast, mentre le riprese si sono concluse senza ulteriori dettagli sui luoghi o altre figure coinvolte.

Primo sguardo a Jaakko Ohtonen, che ha preso il posto di Jim Caviezel nel sequel biblico che sarà diviso in due parti e arriverà nei cinema nel 2027 e 2028. Lionsgate ha celebrato la fine delle riprese di The Resurrection of the Christ, nuova epopea biblica diretta da Mel Gibson che uscirà divisa in due parti, la prima a maggio 2026 e la seconda e la seconda a maggio 2028. Per l'occasione è stata diffusa in rete la prima foto che mostra il Cristo di Jaakko Ohtonen, attore finlandese che succede a Jim Caviezel, interprete de La Passione di Cristo, uscito nel 2004. Il film, carico di vigore religioso, alimento le polemiche sul violento approccio di Gibson, ma al tempo stesso incassò oltre 610 milioni globali diventando uno dei maggiori . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Mel Gibson ha concluso le riprese de La Resurrezione di Cristo: come cambia il volto di Gesù

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Mel Gibson svela tutto: la Resurrezione di Cristo sta per arrivare!

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La Passione di Cristo: Resurrezione, Mel Gibson termina le riprese dei due film. Il video e le date di uscitaMel Gibson ha terminato in Italia le riprese del seguito de La Passione di Cristo, saranno due film e usciranno entrambi nel 2027. comingsoon.it