Mel Gibson è tornato a fare notizia grazie alla sua relazione con Antonella Salvucci, una donna italiana. La coppia è apparsa insieme dopo che l’attore aveva già avuto relazioni pubbliche con Richard Gere ed Elisabetta Canalis. La loro storia d’amore è stata confermata nelle ultime settimane, portando attenzione sulla presenza di Gibson in Italia e sulla relazione con Salvucci. La notizia ha suscitato interesse tra i media e i fan dell’attore.

Dopo Richard Gere e Elisabetta Canalis arrivano Mel Gibson e Antonella Salvucci. Una nuova storia d’amore è nata tra Hollywood e Cinecittà. Pare che il divo statunitense, regista e attore tra i più famosi al mondo, sia capitolato di fronte a una bellezza italiana. La fortunata si chiama Antonella Salvucci e, seppur con meno clamore, anche lei lavora nel mondo del cinema. I due attori sono stati avvistati in una romanticissima passeggiata notturna tra le meraviglie di Roma. Mel Gibson, la nuova fidanzata è italiana. Una cena romantica a lume di candela e, per digerire, una romantica passeggiata verso il Gianicolo, per poi fermarsi di fronte al Fontanone illuminato dai raggi lunari.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mel Gibson, chi è la fidanzata italiana Antonella Salvucci

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