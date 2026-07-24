Sono scattate questa mattina le operazioni di sequestro e sgombero dei locali commerciali del Grand Hotel La Sonrisa, noto al pubblico come "Il Castello delle Cerimonie", situato a Sant'Antonio Abate, nel Napoletano. Gli agenti della Polizia Municipale stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso, nell'ambito di un'indagine che ipotizza il reato di invasione di terreni o edifici. La struttura ricettiva, già acquisita al patrimonio del Comune di Sant'Antonio Abate, è al centro di un'operazione che precede la rimozione di arredi, attrezzature e macchinari presenti all'interno. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Il Castello delle Cerimonie, sigilli al Grand Hotel La Sonrisa: al via le operazioni di sgombero

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Castello delle cerimonie, forze dell'ordine sequestrano i locali commerciali

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