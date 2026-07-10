Ristorante Hotel La Sonrisa chiuso e confiscato il Castello delle Cerimonie resta al Comune di Sant' Antonio

Da virgilio.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Grand hotel La Sonrisa, conosciuto come il Castello delle Cerimonie, è stato chiuso e confiscato dalla Corte di Cassazione. La decisione riguarda le proprietà e le attività dell’hotel, che rimangono sotto sequestro. La struttura rimane sotto controllo delle autorità giudiziarie e non è accessibile al pubblico. La proprietà dell’immobile passa al Comune di Sant’Antonio, che ne ha ottenuto la gestione. La pronuncia è definitiva e non soggetta a ricorso.

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Il Grand hotel La Sonrisa, noto come il Castello delle Cerimonie, resta chiuso e confiscato secondo quanto deciso dalla quarta sezione penale della Corte di Cassazione. I giudici hanno rigettato i ricorsi presentati dai legali della famiglia Polese per riaprire il processo sulla lottizzazione abusiva. Il Castello delle Cerimonie resta confiscato La battaglia legale sul Castello delle Cerimonie Cosa succederà al Castello delle Cerimonie Il Castello delle Cerimonie resta confiscato La Corte di Cassazione ha deciso che il Castello delle Cerimonie resta chiuso e confiscato. “La Procura generale, insieme ai difensori di Polese Concetta e Polese... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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