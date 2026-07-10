Il Grand hotel La Sonrisa, conosciuto come il Castello delle Cerimonie, è stato chiuso e confiscato dalla Corte di Cassazione. La decisione riguarda le proprietà e le attività dell’hotel, che rimangono sotto sequestro. La struttura rimane sotto controllo delle autorità giudiziarie e non è accessibile al pubblico. La proprietà dell’immobile passa al Comune di Sant’Antonio, che ne ha ottenuto la gestione. La pronuncia è definitiva e non soggetta a ricorso.

Il Grand hotel La Sonrisa, noto come il Castello delle Cerimonie, resta chiuso e confiscato secondo quanto deciso dalla quarta sezione penale della Corte di Cassazione. I giudici hanno rigettato i ricorsi presentati dai legali della famiglia Polese per riaprire il processo sulla lottizzazione abusiva. Il Castello delle Cerimonie resta confiscato La battaglia legale sul Castello delle Cerimonie Cosa succederà al Castello delle Cerimonie Il Castello delle Cerimonie resta confiscato La Corte di Cassazione ha deciso che il Castello delle Cerimonie resta chiuso e confiscato. “La Procura generale, insieme ai difensori di Polese Concetta e Polese... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ristorante Hotel La Sonrisa chiuso e confiscato, il "Castello delle Cerimonie" resta al Comune di Sant'Antonio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Castello delle Cerimonie addio, il Grand Hotel La Sonrisa passa ufficialmente al Comune

Notizie e thread social correlati

Castello delle Cerimonie, il Comune di Sant’Antonio Abate commissiona uno studio sul futuro del ristorante La SonrisaIl Comune di Sant’Antonio Abate ha incaricato uno studio sul futuro del ristorante La Sonrisa, situato all’interno del Castello delle Cerimonie.

Leggi anche: Il ristorante La Sonrisa oggi ha chiuso definitivamente. Le cerimonie al Castello delle Cerimonie spostate in altre strutture

Temi più discussi: Dentro il Castello delle Cerimonie vive ancora la famiglia Polese. Nuovo intervento sul ristorante La Sonrisa; Dentro al castello delle cerimonie; Castello La Sonrisa, la proprietà del ristorante non ha avviato la crisi d'impresa. Lavoratori, protesta davanti la Prefettura; La famiglia Polese vive ancora nel Castello delle Cerimonie: cosa sta succedendo dopo la chiusura dell'hotel.

Il Castello delle cerimonie resta confiscato: Corte di Cassazione rigetta i ricorsi Per riaprire il processo sulla lottizzazione abusiva: confermata la confisca del Grand hotel La Sonrisa e annunciato un nuovo ricorso per presunta prova falsa Leggi l’articolo compl x.com

Il Castello La Sonrisa resta chiuso: respinto il ricorso della famiglia Polese in CassazionePer la suprema corte non ci sono margini per riaprire il processo sulla lottizzazione abusiva che ha portato alla confisca del Castello e alla ... fanpage.it

Il Castello delle Cerimonie: come sono gli interni del ristorante-hotel La SonrisaLa struttura (dunque le mura) saranno state anche confiscate. Ma tra le caratteristiche che hanno fatto del ristorante per cerimonie La Sonrisa una location ghiotta per programmi televisivi (Il ... fanpage.it