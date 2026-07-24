Oggi sono iniziati i lavori di sgombero del Castello delle Cerimonie, la location nel Napoletano nota per il programma di Real Time. Sono stati posti i sigilli ai locali commerciali della struttura, interrompendo le attività di celebrazione e intrattenimento che si svolgevano all’interno. Le operazioni sono state avviate senza incidenti e riguardano esclusivamente la chiusura e la messa sotto sequestro della proprietà. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul motivo delle misure adottate.

AGI - Dimenticate la musica, i balli e le celebrazioni. Sono cominciate oggi le operazioni di sgombero dei locali commerciali del Castello delle Cerimonie, nel Napoletano. Il complesso immobiliare aveva raggiunto negli scorsi anni un discreto livello di notorietà, dopo essere diventato la location di un popolare programma tv in onda su Real Time. La storia dietro al Castello delle Cerimonie. Situata a Sant'Antonio Abate, il vero nome della struttura corrisponde a quello di Grand Hotel La Sonrisa. Con il decreto di sequestro emesso dal gip di Torre Annunziata per invasione di terreni ed edifici e il conseguente ordine di sgombero coatto emesso dalla procura oplontina retta da Nunzio Fragliasso, hanno avuto inizio le operazioni di sgombero. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il 'Castello delle cerimonie', scattano i sigilli per la location di Real Time

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