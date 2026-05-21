Stop a Il Castello delle Cerimonie su Real Time dopo la confisca impossibile prevedere nuove stagioni
Il programma televisivo Il Castello delle Cerimonie, trasmesso su Real Time, è attualmente sospeso e non sono previste nuove stagioni. La decisione è stata comunicata dopo che sono state confiscate alcune proprietà legate alla produzione, rendendo impossibile pianificare ulteriori puntate. Al momento, la trasmissione si trova in una fase di stop e non ci sono indicazioni su eventuali riprese future. La sospensione riguarda l’intera programmazione prevista per questa produzione.
Fanpage.it apprende che Il Castello delle Cerimonie su Real Time al momento chiude e non avrà davanti a sé nuove stagioni in programmazione. La confisca e la recente revoca delle licenze ha portato a una decisione drastica lato tv in merito al futuro del format di Discovery. I motivi restano logistici e organizzativi, legati a piani di produzione impossibili in uno scenario così instabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il Castello Delle Cerimonie EPISODIO 3 COMPLETO
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