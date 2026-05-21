Stop a Il Castello delle Cerimonie su Real Time dopo la confisca impossibile prevedere nuove stagioni

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il programma televisivo Il Castello delle Cerimonie, trasmesso su Real Time, è attualmente sospeso e non sono previste nuove stagioni. La decisione è stata comunicata dopo che sono state confiscate alcune proprietà legate alla produzione, rendendo impossibile pianificare ulteriori puntate. Al momento, la trasmissione si trova in una fase di stop e non ci sono indicazioni su eventuali riprese future. La sospensione riguarda l’intera programmazione prevista per questa produzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Fanpage.it apprende che Il Castello delle Cerimonie su Real Time al momento chiude e non avrà davanti a sé nuove stagioni in programmazione. La confisca e la recente revoca delle licenze ha portato a una decisione drastica lato tv in merito al futuro del format di Discovery. I motivi restano logistici e organizzativi, legati a piani di produzione impossibili in uno scenario così instabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il Castello Delle Cerimonie EPISODIO 3 COMPLETO

Video Il Castello Delle Cerimonie EPISODIO 3 COMPLETO

Sullo stesso argomento

La Sonrisa resta aperta per ora: sul “Castello delle Cerimonie” dovrà decidere il giudice ordinarioIl Tar Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso del Grand Hotel La Sonrisa per annullare la delibera di acquisizione a patrimonio del Comune...

Castello delle Cerimonie, la lettera dei camerieri e cuochi de La Sonrisa: “Noi non abbiamo colpe, fateci lavorare”La lettera dei lavoratori del ristorante La Sonrisa di Sant'Antonio Abate: "Non abbiamo nessuna colpa.

Castello delle Cerimonie in tv su Real Time: con la confisca di Sonrisa a rischio il reality sui matrimoniNu matrimonio napulitano sì accummencia oggi fernesce dimane. Ma stavolta il matrimonio napoletano che incomincia oggi e finisce domani potrebbe non aver mai più luogo alla Sonrisa, l'hotel ... fanpage.it

Il Castello delle Cerimonie torna in tv dopo lo stop a causa della pandemia: ecco le nuove puntateCi siamo. La prima puntata de Il Castello delle Cerimonie è su Discovery plus. Donna Imma Polese e il marito Matteo Giordano invitano tutti a seguire i matrimoni che si sono svolti all'Hotel la ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web