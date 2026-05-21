Il Castello delle Cerimonie chiude | Real Time sospende il reality dopo i guai giudiziari
Il programma televisivo noto come Castello delle Cerimonie, trasmesso su Real Time, è stato sospeso. La decisione è arrivata a seguito di problemi giudiziari legati alla società La Sonrisa e alla famiglia Polese, protagonisti del reality. La produzione ha comunicato la temporanea interruzione delle riprese, in attesa di ulteriori sviluppi legali. La sospensione si applica alle puntate già trasmesse e a quelle inedite previste per il futuro. La notizia ha attirato l’attenzione di pubblico e media.
Il reality cult di Real Time viene fermato dopo le vicende giudiziarie che coinvolgono La Sonrisa e la famiglia Polese. Decisive le prossime udienze sul futuro della struttura. Il Castello delle Cerimonie si ferma. Il celebre reality di Real Time, diventato negli anni uno dei programmi cult della televisione italiana, è stato sospeso a tempo indeterminato da Discovery a causa delle vicende giudiziarie che coinvolgono il ristorante La Sonrisa, storica location del programma. Secondo quanto riportato da Fanpage, il gruppo Discovery avrebbe deciso di mettere in pausa il format dai propri palinsesti in attesa che venga chiarita definitivamente la situazione legale legata alla struttura di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Castello delle cerimonie, il consiglio di Stato sospende la chiusura
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'Castello delle Cerimonie', lo stop è bloccato! Il Consiglio di Stato ha sospeso la chiusura del Grand Hotel La Sonrisa. Riaperto il 'Castello delle Cerimonie' fino all'udienza del 4 giugno. Accolto l'appello della famiglia Polese che ribalta la decisione del Tar. S x.com
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