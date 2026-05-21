Il Castello delle Cerimonie chiude | Real Time sospende il reality dopo i guai giudiziari

Il programma televisivo noto come Castello delle Cerimonie, trasmesso su Real Time, è stato sospeso. La decisione è arrivata a seguito di problemi giudiziari legati alla società La Sonrisa e alla famiglia Polese, protagonisti del reality. La produzione ha comunicato la temporanea interruzione delle riprese, in attesa di ulteriori sviluppi legali. La sospensione si applica alle puntate già trasmesse e a quelle inedite previste per il futuro. La notizia ha attirato l’attenzione di pubblico e media.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui