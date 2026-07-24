In Valdarno si svolge un concerto del cantautore Alessio Lega, accompagnato da Guido Baldoni e Rocco Marchi. L’evento si tiene in piazza Masaccio e fa parte delle iniziative di Orientoccidente. La serata è dedicata all’anniversario della Liberazione di San Giovanni.

Proseguono gli appuntamenti di Orientoccidente in Valdarno. Stasera Anniversario della Liberazione di San Giovanni, verrà ospitato in piazza Masaccio il concerto del cantautore Alessio Lega accompagnato da Guido Baldoni e Rocco Marchi. Un appuntamento che unirà memoria storica, riflessione civile e musica d’autore. Domenica 26 luglio, al Circolo di Ponte alle Forche il trio Dé Soda Sisters per la rievocazione dellla “pastasciutta antifascista” dei fratelli Cervi. Ancora a San Giovanni, il 28 luglio, uno degli appuntamenti più attesi: “De André e Guccini: Genova, l’Emilia e l’America” con una band guidata da due storici collaboratori dei due grandi cantautori: il batterista Ellade Bandini e il chitarrista Juan Carlos “Flaco” Biondini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il cantautore Alessio Lega in concerto

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