Sopralluogo di Gigi D' Alessio ai Giardini davanti alla Reggia | il cantautore fa una richiesta ai fan | VIDEO

Lunedì 8 giugno inizia la manifestazione “Un'Estate da BelvedeRe”. Il primo artista a esibirsi sarà un cantautore, che si è recato nei Giardini Carlo III davanti alla Reggia. Prima dello spettacolo, ha effettuato un sopralluogo e ha rivolto un messaggio ai fan. L’artista si esibirà in dieci occasioni sui palchi allestiti nell’area.

Lunedì 8 giugno si aprirà la kermesse “Un'Estate da BelvedeRe” e il primo artista ad esibirsi sarà Gigi D'Alessio che nei Giardini Carlo III antistanti la Reggia si esibirà per ben dieci volte.L'amatissimo cantautore napoletano non lascia nulla al caso e ieri (1° giugno), a una settimana dal suo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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