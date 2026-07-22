Venerdì 24 luglio, un cantautore del pop emozionale si è esibito in concerto a Bibione, in piazzale Zenith. L’artista, molto seguito tra i giovani, ha eseguito brani che trattano temi di amicizia, paure e amori. Il prossimo appuntamento è previsto per il 23 settembre in Arena a Verona.

Venezia, venerdì 24 luglio in piazzale Zenith uno degli artisti più amati dalle nuove generazioni. Il traguardo: 23 settembre in Arena a Verona. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Alfa in concerto a Bibione, il cantautore del pop emozionale tra amicizia, paure e amori

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