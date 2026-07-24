Un uomo di 45 anni è stato denunciato dopo un intervento di polizia che ha portato alla scoperta di un camion abbandonato in una risaia e di un deposito contenente circa mille litri di carburante. L’indagato è accusato di ricettazione e fuga pericolosa durante un controllo stradale. L’operazione si è conclusa con il sequestro del veicolo e del carburante, mentre l’uomo è stato posto in libertà.

Pavia, 24 luglio 2026 – Ricettazione e fuga pericolosa all'alt degli organi di polizia. Deve rispondere di questi reati un uomo di 45 anni che è stato denunciato in stato di libertà al termine di un’importante operazione compiuta nei giorni scorsi dalla polizia. La vicenda è partita lo scorso 20 luglio, quando un furgone rubato e carico di cisterne di gasolio, dopo essersi presentato davanti alla questura ed essersi allontanato insospettendo gli agenti, era stato intercettato dalle pattuglie in servizio di controllo del territorio e inseguito fino alle campagne circostanti, dove il conducente aveva abbandonato il mezzo in una risaia per poi far perdere temporaneamente le proprie tracce tra la fitta vegetazione, provocando anche il ferimento di un operatore durante le concitate fasi del tallonamento a piedi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il camion abbandonato nella risaia e la scoperta di un deposito con mille litri di carburante: 45enne denunciato

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