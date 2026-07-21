La Guardia di Finanza di Siena e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato oltre 23 milioni di litri di gasolio non conforme in un deposito nel livornese. L’operazione ha portato al blocco del carburante, che conteneva acqua nel gasolio. Il sequestro è stato effettuato in un’area costiera della provincia di Livorno. Nessuna persona è stata arrestata, e l’operazione si inserisce in un’indagine più vasta sul mercato del carburante.

Livorno, 21 luglio 2026 – Oltre 23 milioni di litri di gasolio non conforme sono stati sequestrati in un deposito costiero della provincia di Livorno nell'ambito di un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Siena, in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Firenze e Siena. L'origine dell'indagine. Il provvedimento è scaturito da un'articolata attività investigativa avviata nei mesi scorsi, dopo una serie di controlli effettuati nel maggio scorso presso due depositi commerciali di oli minerali e un distributore stradale in provincia di Siena. In quella fase, le verifiche avevano già portato al sequestro di circa 105 mila litri di gasolio e all'apertura di un'indagine con le ipotesi di reato di frode in commercio e sottrazione al pagamento delle accise. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Acqua nel gasolio, maxi sequestro di carburante: oltre 23 milioni di litri bloccati in un deposito nel livornese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FROSINONE 03/04/26 – SEQUESTRATI 11MILA LITRI DI GASOLIO CONTAMINATO

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Maxi sequestro di gasolio in provincia di Siena: bloccati 105mila litri

Leggi anche: Trovato carburante modificato con solventi nel Milanese: la finanza sequestra 20mila litri di gasolio

Argomenti più discussi: Un semplice rifornimento può costarti migliaia di euro, casi in aumento; Maxi sequestro di gasolio nel Milanese: 30mila litri destinati ai mezzi dei Vigili del Fuoco.

Acqua nel gasolio, maxi sequestro di carburante: oltre 23 milioni di litri bloccati in un deposito nel LivorneseIl provvedimento è scaturito da un'articolata attività investigativa avviata nei mesi scorsi, dopo una serie di controlli effettuati nel maggio scorso presso due depositi commerciali di oli minerali e ... lanazione.it

Troppa acqua nel gasolio, sequestrati 23 milioni di litri in deposito LivornoOltre 23 milioni di litri di gasolio non conforme, per un'eccessiva quantità di acqua, sono stati sequestrati in un deposito costiero in provincia di Livorno dalla guardia di finanza senese insieme ai ... ansa.it