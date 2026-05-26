Trovato carburante modificato con solventi nel Milanese | la finanza sequestra 20mila litri di gasolio

Notizia in breve

La guardia di finanza di Milano ha sequestrato oltre 20.000 litri di gasolio modificato con solventi. Il carburante, destinato alla vendita al dettaglio, era alterato e potenzialmente pericoloso per l’ambiente e la sicurezza stradale. L’operazione è stata condotta nel corso di controlli specifici sul territorio. Non sono stati segnalati altri coinvolgimenti o persone arrestate.