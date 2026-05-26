Trovato carburante modificato con solventi nel Milanese | la finanza sequestra 20mila litri di gasolio
La guardia di finanza di Milano ha sequestrato oltre 20.000 litri di gasolio modificato con solventi. Il carburante, destinato alla vendita al dettaglio, era alterato e potenzialmente pericoloso per l’ambiente e la sicurezza stradale. L’operazione è stata condotta nel corso di controlli specifici sul territorio. Non sono stati segnalati altri coinvolgimenti o persone arrestate.
Carburante ‘modificato’ e pericoloso. La guardia di finanza di Milano ha individuato e sequestrato oltre 20mila litri di gasolio alterato, destinato alla vendita al dettaglio e un potenziale rischio per l'ambiente e per la sicurezza della circolazione stradale. I controlli ad AbbiategrassoI. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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