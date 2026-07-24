Il calciatore Volpato fermato in Australia | positivo alla cocaina

Il calciatore del Sassuolo Cristian Volpato è stato fermato due volte nella stessa notte a Sydney per eccesso di velocità. Durante i controlli, è risultato positivo alla cocaina. La polizia ha arrestato il centrocampista, che ora dovrà affrontare un procedimento legale. La notizia è stata resa nota dopo i controlli effettuati nella capitale australiana. Non sono state fornite ulteriori informazioni sul procedimento in corso.

Il centrocampista del Sassuolo Cristian Volpato sarebbe risultato positivo alla cocaina dopo essere stato fermato due volte dalla polizia nella stessa notte a Sydney per eccesso di velocità. Lo riferiscono diversi media australiani e la BBC. Secondo la polizia del Nuovo Galles del Sud, il 22enne è stato fermato una prima volta intorno alle 23 sul ponte Anzac mentre viaggiava tra gli 86 e i 94 kmh in un tratto con limite di 60 kmh. L’alcoltest ha dato esito negativo. Circa due ore più tardi è stato nuovamente fermato mentre procedeva a 109 kmh. In quell’occasione il test salivare avrebbe evidenziato una positività alla cocaina. Il fermo. La Bbc scrive che il centrocampista australiano di 22 anni è stato fermato a bordo di una BMW Coupé sull’Anzac Bridge alle 23:05 di giovedì sera, ora locale. 🔗 Leggi su Open.online

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