Il mercato dei falsi contratti di lavoro in Italia permette a persone di ottenere un ingresso illegale nel paese pagando migliaia di euro. Chi acquista questi documenti evita controlli amministrativi e le formalità richieste per il rilascio di visti e permessi di soggiorno. Il fenomeno rappresenta un metodo utilizzato per aggirare le regole dell’immigrazione, trasformando il lavoro in una merce venduta sul mercato nero. La pratica coinvolge spesso intermediari che facilitano l’acquisto di contratti falsi.

Quanto vale un ingresso in Italia? Per qualcuno vale anni di sacrifici, documenti, controlli amministrativi e rispetto delle regole. Per altri, invece, sembrerebbe avere semplicemente un prezzo: migliaia di euro. È questa la domanda che nasce osservando il servizio realizzato dalla trasmissione Fuori dal Coro, nel quale un uomo, inizialmente ignaro di parlare con un giornalista, sembrerebbe descrivere un sistema attraverso il quale, dietro il pagamento di consistenti somme di denaro, sarebbe possibile ottenere un contratto di lavoro fittizio per consentire l’ingresso in Italia di cittadini extracomunitari. Successivamente, una volta scoperta la presenza delle telecamere, lo stesso interlocutore avrebbe preso le distanze da quanto dichiarato in precedenza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il business dei falsi contratti che aggira le regole dell’immigrazione: quando il lavoro diventa una merce da vendere

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