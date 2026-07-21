Falsi contratti di lavoro L’iter processuale è tutto da rifare

Nella vicenda giudiziaria, 36 persone tra ascolani e sambenedettesi sono state coinvolte in un'inchiesta sui falsi contratti di lavoro. La Procura di Ascoli ha deciso di riavviare l'intero procedimento, dopo che la prima fase si era conclusa senza condanne definitive. Le accuse riguardano la creazione e l’utilizzo di documenti falsi per attestare rapporti di lavoro inesistenti. La revisione del processo comporta la ripetizione di alcune udienze e la valutazione di nuovi elementi.

Colpo di scena nella vicenda processuale che vede 36 persone, fra cui ascolani e sambenedettesi, indagate dalla Procura di Ascoli per l’ipotesi di reato di truffa per aver simulato la stipula di contratti di somministrazione lavoro, senza aver prestato effettiva attività lavorativa presso una primaria azienda di San Benedetto, facendosi comunque pagare dall’agenzia di lavoro interinale 107 mila euro. Per tutti la magistratura ascolana aveva emesso decreto di citazione diretta a giudizio ed era quindi iniziata davanti al tribunale di Ascoli l’udienza pre dibattimentale. Il giudice Olivieri ha però accolto l’eccezione degli avvocati difensori stabilendo che della vicenda deve pronunciarsi il giudice delle udienze preliminari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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