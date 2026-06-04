Le gare di sosia di celebrità stanno diventando un fenomeno popolare, attirando migliaia di persone nelle piazze. Durante gli eventi, i partecipanti si sfidano a chi assomiglia di più a personaggi come Paul Mescal, Pedro Pascal, Timothée Chalamet o John Kennedy Jr. Questi contest, chiamati lookalike contest, rappresentano un mercato in crescita, con molti che partecipano per passione o per ottenere visibilità. La tendenza si diffonde anche online, creando un vero e proprio business.

Si dice che tutti, nel mondo, abbiano almeno un sosia. Quelli delle celebrità ora si danno appuntamento nelle piazze: è il fenomeno dei lookalike contest, eventi in cui si cerca chi somiglia di più a Paul Mescal, a Pedro Pascal, a Timothée Chalamet o a John Fitzgerald Kennedy Jr. I social, prevedibilmente, sono impazziti: ma cos’è che ci affascina tanto? E perché i protagonisti sono sempre uomini? Tutto è iniziato nel 2024 con la ricerca del sosia di Timothée Chalamet. L’evento è stato organizzato dallo Youtuber Anthony Po a New York, e ha riunito migliaia di partecipanti a Washington Square Park. A sorpresa, si è presentato l’attore in persona, mandando in delirio la folla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quando l’“incredibile somiglianza” diventa un business: cos’è e come funziona il trend delle gare di sosia dei vip che riunisce migliaia di persone nelle piazze

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Renaud et Paname : lhistoire incroyable derrière ses chansons cultes | Documentaire Artistes - MG

Notizie e thread social correlati

F1, quando potrà usare l’ADUO la Ferrari per migliorare il motore? Che cos’è e come funzionaNell’attesa del Gran Premio del Canada, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, si fa sempre più spazio una domanda riguardo...

Leggi anche: Irrompono correndo come pazzi e filmandosi dentro alle chiese di Scientology: ecco cos’è e come funziona lo “speedrun”, l’ultimo trend sui social

Temi più discussi: Cast stellare per i 15 anni del Premio Troisi, presentato il Marefestival Salina; Le Maldive del Salento: perché Pescoluse è una delle spiagge più belle della Puglia; F1 | McLaren sorprende Monaco: dopo la livrea speciale, Norris e Piastri svelano i caschi… Lego.

L'incredibile storia del bufalo bengalese salvato dal macello grazie alla straordinaria somiglianza con un noto mascalzone. Ora di lui, purtroppo, si potrà dire che ha fatto anche cose buone. x.com

L’incredibile somiglianza tra Laura Pausini e Lady Diana a Sanremo 2026: social scatenati per il look che ricorda il revenge dress. E il collier fa sognare il TitanicC’è un’incredibile somiglianza che ha letteralmente infiammato le conversazioni online durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026. L’atteso debutto di Laura Pausini in veste di ... ilfattoquotidiano.it

10 fratelli e sorelle di vip: quando la somiglianza è incredibileNon è raro che fratelli e sorelle delle celebrità appaiano in pubblico, magari proprio accompagnando il loro fratello vip ad un’anteprima o a qualche festa di gala. Ed alcuni di loro denotano una ... 105.net