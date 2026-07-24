Il boss Nino Madonia, detenuto al 41 bis con sette ergastoli, ha scritto una lettera alla giudice per le indagini sul caso Piersanti Mattarella. La missiva, che ha superato i controlli di sicurezza, contiene minacce e ha portato a un rafforzamento della scorta per la giudice. La lettera è considerata un elemento di particolare rilievo, ma non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici o sulle motivazioni alla base delle minacce.

Il boss Nino Madonia, che sta scontando sette ergastoli detenuto al 41 bis per diversi omicidi come quelli del giudice Rocco Chinnici e del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ha inviato una lettera, tre pagine vergate a mano, alla presidente dei Gip di Palermo, Antonella Consiglio, per chiedere la sua astensione nei procedimenti che lo riguardano. Il capomafia, ricostruisce Il Fatto, contesta alla giudice, che si sta occupando del duplice filone investigativo sull'omicidio dell'allora presidente della Regione Siciliana, Piersanti Mattarella, di nutrire una «grande inimicizia» nei suoi confronti, elemento che non la renderebbe «serena» nel suo giudizio espresso nei mesi precedenti. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Il boss Nino Madonia dal carcere minaccia la Gip del caso Piersanti Mattarella, rafforzata la scorta. La lettera salta i controlli: è giallo

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Il boss al 41-bis minaccia la gip del caso Mattarella

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