Il boss dei Panzaruttari minaccia figlio e nipote dal carcere | Li lego all'auto e li trascino per Afragola

Un boss ritenuto leader del gruppo dei Panzaruttari ha minacciato il figlio e il nipote durante una conversazione intercettata. Dopo aver scoperto che non avevano inviato una parte dei soldi estorti, ha pronunciato parole dure, dicendo che li avrebbe legati all'auto e trascinati per le strade di Afragola. La conversazione è stata registrata dalle forze dell’ordine e fa parte di un’indagine in corso sulle attività criminali del gruppo.

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