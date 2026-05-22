Il boss dei Panzaruttari minaccia figlio e nipote dal carcere | Li lego all'auto e li trascino per Afragola
Un boss ritenuto leader del gruppo dei Panzaruttari ha minacciato il figlio e il nipote durante una conversazione intercettata. Dopo aver scoperto che non avevano inviato una parte dei soldi estorti, ha pronunciato parole dure, dicendo che li avrebbe legati all'auto e trascinati per le strade di Afragola. La conversazione è stata registrata dalle forze dell’ordine e fa parte di un’indagine in corso sulle attività criminali del gruppo.
In una conversazione, intercettata, Raffaele Nobile, ritenuto capo del gruppo dei Panzaruttari, dopo avere scoperto che il figlio e il nipote non gli hanno mandato una parte dei soldi estorti, minaccia una punizione esemplare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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