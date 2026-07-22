La 16enne stuprata dal ragazzo conosciuto su Instagram per lui niente carcere né domiciliari | la decisione del gip a Milano

Notizia in breve

Il gip di Milano ha respinto la richiesta di carcere per un 22enne accusato di aver stuprato una ragazza di 16 anni, conosciuta su Instagram. La decisione è stata presa nel procedimento relativo a questa vicenda. La Procura aveva chiesto che l’uomo fosse detenuto, ma il giudice ha deciso di non applicare misure restrittive nei suoi confronti. La ragazza ha denunciato l’aggressione, e l’indagine è in corso.