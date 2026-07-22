La 16enne stuprata dal ragazzo conosciuto su Instagram per lui niente carcere né domiciliari | la decisione del gip a Milano
Il gip di Milano ha respinto la richiesta di carcere per un 22enne accusato di aver stuprato una ragazza di 16 anni, conosciuta su Instagram. La decisione è stata presa nel procedimento relativo a questa vicenda. La Procura aveva chiesto che l’uomo fosse detenuto, ma il giudice ha deciso di non applicare misure restrittive nei suoi confronti. La ragazza ha denunciato l’aggressione, e l’indagine è in corso.
Il gip di Milano Giulia D’Antoni ha deciso di non accogliere la richiesta di carcere avanzata dalla Procura per il ventiduenne accusato di aver violentato una sedicenne conosciuta su Instagram. Al giovane, che vive in un Comune dell’hinterland milanese, è stato imposto l’obbligo di dimora nel Comune di residenza, con il divieto di uscire di casa dalle 22 alle 7. Una misura evidentemente più leggera rispetto a quanto chiesto dagli inquirenti che proponevano il carcere. Per quanto, come riporta la Repubblica, la stessa giudice ha riconosciuto nell’ordinanza il rischio concreto che il ragazzo, con qualche precedente per reati contro il patrimonio, possa ripetere lo stesso schema con altre ragazze conosciute online. 🔗 Leggi su Open.online
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