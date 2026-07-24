Il 28 luglio, il presidente ucraino incontrerà il presidente degli Stati Uniti a Washington. L’evento si svolgerà alla Casa Bianca e rappresenta un momento di rilievo nelle relazioni tra i due paesi. In un discorso pubblico, il leader ucraino ha dichiarato che i rapporti tra le due nazioni sono migliorati grazie anche a un recente viaggio a Roma. Non sono stati forniti dettagli sulle discussioni previste durante l’incontro.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington martedì prossimo, 28 luglio, secondo quanto riportato dalla Cbs che cita fonti ufficiali della Casa Bianca Questo incontro è un evento importante nella vita diplomatica. I leader di entrambi i paesi si sono incontrati di recente in Francia e in Turchia”, ha scritto la testata giornalistica su X, mentre il numero uno di Kiev ricorda l’importanza dell’incontro di Roma per i funerali di Bergoglio, decisivo per migliorare i rapporti con il suo omologo statunitense. Il nodo della guerra. L’incontro tra il presidente americano e quello ucraino potrebbe rappresentare un altro tentativo di mediazione di Washington di arrivare alla fine del conflitto iniziato da Putin quattro anni e mezzo fa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Il 28 luglio Zelensky in visita da Trump alla Casa Bianca. Il leader ucraino: “I nostri rapporti migliorati grazie a Roma”

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