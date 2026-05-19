Il precedente presidente degli Stati Uniti ha visitato il cantiere di una sala da ballo all’interno della Casa Bianca. Durante il sopralluogo, ha affermato che la struttura sarebbe stata unica nel suo genere, con un tetto piatto progettato anche per resistere a eventuali droni. Ha inoltre dichiarato che i fondi per la realizzazione sono stati forniti da donatori privati. La visita ha suscitato attenzione tra i media e tra gli addetti ai lavori.

"Sarà speciale: non ci sarà mai un edificio come questo. Il tetto è piatto, a prova di droni e consente alle forze dell'ordine di stazionare e monitorare dall'alto cosa succede", ha dichiarato il tycoon ribadendo che i costi della costruzione sono coperti da donazioni, mentre il Congresso deve approvare solo gli stanziamenti per la sicurezza. Tuttavia, solo qualche giorno fa il Senato ha bloccato l'uso dei fondi pubblici per coprire i costi connessi al progetto In una inaspettata pausa dal lavoro sui dossier dellaguerra in Iran,Donald Trumpha svestito i panni di presidente degli Stati Uniti per vestire quelli di capocantiere. Lo ha fatto per ispezionare i lavori dellasala da balloche ha deciso di costruire alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trump visita il cantiere della sala da ballo della Casa Bianca: “Finanziata con soldi di donatori”

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Trump mostra le immagini di Sala da Ballo della Casa Bianca

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Il salone della Casa Bianca di Trump continua a crescere in dimensione e costo reddit

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