Truppe da tutta Europa partecipano alla parata del 14 luglio in Francia, con i leader presenti, tra cui Zelensky, alla cerimonia a Parigi. La celebrazione si svolge con sfilate militari e discorsi ufficiali, coinvolgendo rappresentanti di vari paesi europei. La presenza di Zelensky segna una partecipazione internazionale di rilievo. La manifestazione si svolge nel rispetto delle tradizioni nazionali e senza ulteriori eventi pubblici significativi.

Le celebrazioni di quest’anno per il 14 luglio, festa nazionale per ricordare la presa della Bastiglia durante la Rivoluzione francese, non riguardano solo la Francia. Truppe e aerei da guerra provenienti da tutta Europa hanno partecipato alla sfarzosa parata attraverso Parigi, in quella che vuole essere una dimostrazione di sostegno all’Ucraina e una prova della forza militare europea. Emmanuel Macron ospita circa 30 capi di Stato, tra cui il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, il premier britannico Starmer, il cancelliere tedesco Merz. Per l’Italia è presente Sergio Mattarella. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Francia, alla parata del 14 luglio truppe da tutta Europa: i leader con Zelensky alla cerimonia a Parigi

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Parata 14 luglio a Parigi, sfilano le truppe ucraine: il messaggio di Macron e Zelenskyy

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