Un ragazzo di 15 anni è morto annegato nel Parco delle Cave a Brescia. Secondo quanto riferito da un amico, il ragazzo era arrivato sul posto con sua sorella, volevano fare una passeggiata. Mentre si avvicinavano all’acqua, lui ha deciso di entrare e si è trovato in difficoltà, trascinando anche la sorella nel tentativo di uscire. La ragazza è caduta anche lei in acqua, ma è riuscita a salvarsi.

È venuto con sua sorella questa mattina, volevano fare una passeggiata. Non lo so, ha visto l'acqua e ha voluto bagnarsi. È entrato dentro e non è riuscito più a uscire, infatti ha trascinato anche sua sorella nel tentativo di liberarsi ed è caduta anche lei in acqua. Per fortuna lei è uscita illesa, ma lui è sparito." Con queste parole Carla, una conoscente del 15enne morto annegato nel lago Gerolotto il 24 luglio 2026, racconta l'accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Il 15enne annegato nel Parco delle Cave a Brescia, l'amico: "Devo ancora realizzare che è morto"

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