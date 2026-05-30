Un quindicenne è morto annegato nel torrente Crostolo, a Rivalta, frazione di Reggio Emilia. Il giovane si era tuffato nel corso d’acqua e non è più riemerso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

Il giovane aveva deciso di fare il bagno nelle acque del torrente Crostolo, nella zona di Rivalta, frazione di Reggio Emilio. Con lui si trovavano i suoi amici che, dopo iniziali momenti di risate e spensieratezza, sono stati presi dal panico, non vedendolo più riemergere dal corso d'acqua. Scattato l'allarme, sul posto sono prontamente intervenuti la polizia e i vigili del fuoco, che hanno iniziato le ricerche conclusesi con la scoperta del corpo del ragazzo Tragedia aReggio Emilia, dove il corpo di un giovane di 15 anni è statoripescato senza vitadalle acque del torrente Crostolo, a Rivalta, frazione della città. Il ragazzo, in compagnia di un gruppo di amici, stava facendo il bagno nel corso d’acqua, quandonon è più riemerso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Reggio Emilia, si tuffa nel torrente e non riemerge: morto annegato 15enne

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