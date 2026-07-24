Ieri in Campania | omicidio del giornalista a Eboli ancora tanti dubbi

Notizia in breve

Ieri in Campania si è verificato un omicidio di un giornalista a Eboli, con ancora molti dubbi sulla dinamica e le motivazioni. Nel frattempo, a Avellino, un bambino di nove mesi è stato dimesso dall’ospedale dopo un intervento chirurgico tempestivo che gli ha salvato la vita. Le indagini sull’omicidio proseguono, mentre la famiglia del bambino ha ricevuto aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.