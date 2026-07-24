Ieri in Campania | omicidio del giornalista a Eboli ancora tanti dubbi
Ieri in Campania si è verificato un omicidio di un giornalista a Eboli, con ancora molti dubbi sulla dinamica e le motivazioni. Nel frattempo, a Avellino, un bambino di nove mesi è stato dimesso dall’ospedale dopo un intervento chirurgico tempestivo che gli ha salvato la vita. Le indagini sull’omicidio proseguono, mentre la famiglia del bambino ha ricevuto aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.
Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 23 luglio 2026. Avellino. E’ tornato a casa il bambino irpino di nove mesi salvato grazie al tempestivo intervento chirurgico eseguito alla Città ospedaliera. Il piccolo era arrivato al Pronto soccorso di Avellino lo scorso 11 luglio pe r un trauma cranico riportato a seguito di una caduta avvenuta in casa. (LEGGI QUI) Benevento. Una donna di nazionalità ucraina, di circa 50 anni, è stata trovata priva di vita questa mattina sul marciapiede in Viale dell’Università a Benevento. Al momento l’ipotesi prevalente sarebbe quella di un malore improvviso, ma gli investigatori non escludono alcuna possibilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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