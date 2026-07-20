Le indagini sull'omicidio di Luigi Esposito, noto come Luca, continuano senza conferme ufficiali sulle circostanze. Il 53enne, conosciuto nel settore sportivo salernitano, è stato colpito da arma da fuoco. L'Arpa Campania ha negato che il giornalista lavorasse presso di loro, affermando che non risultano sue attività o impiego. Le forze dell'ordine stanno cercando di chiarire i motivi e le responsabilità dell'omicidio.

Proseguono le indagini per fare chiarezza sull‘omicidio del 53enne Luigi Esposito, conosciuto come Luca. Il giornalista, molto noto nell’ambiente sportivo salernitano, sarebbe stato ucciso con un colpo di arma da fuoco. Il suo corpo è poi stato dato alle fiamme in un terreno di periferia ad Eboli. C’è anche da risolvere il giallo relativo a una questione professionale: Esposito da anni affermava di lavorare per l’Arpac Campania, ma dall’agenzia regionale per la protezione ambientale hanno fatto sapere che non c’è mai stata alcuna collaborazione con l’uomo. Omicidio di Luigi Esposito a Eboli: Arpac Campania smentisce che lavorasse per... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio Luigi Esposito a Eboli nel mistero, Arpa Campania nega che il giornalista lavorasse lì: "Non risulta"

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Temi più discussi: Il giornalista Luca Esposito ucciso e dato alle fiamme nel Salernitano; Omicidio Esposito Eboli: il giallo sul presunto lavoro all'Arpac; Salerno, ucciso e carbonizzato il giornalista sportivo Luca Esposito; Chi era Luigi Esposito, il giornalista noto come Luca ucciso a Eboli: l'omicidio e il corpo carbonizzato.

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