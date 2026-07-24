Idroelettrico il 100% dei canoni alle province Scandella | Vinta una battaglia storica oltre 16 milioni di euro a 53 Comuni

Il Parlamento ha approvato un emendamento che aumenta dal 80% al 100% la quota dei canoni derivanti dalle grandi derivazioni idroelettriche destinata alle province. Questa decisione permette di destinare oltre 16 milioni di euro a 53 Comuni. La modifica è stata presentata come una vittoria storica da un rappresentante locale, che ha commentato l’approvazione come un risultato importante per le amministrazioni coinvolte.

“L’approvazione dell’emendamento che porta dall’attuale 80 al 100% la percentuale di trasferimento dei canoni delle grandi derivazioni idroelettriche destinata alle Province è l’ultimo passo di una battaglia cominciata nel 2013: allora questo trasferimento veniva garantito alla sola provincia di Sondrio, mentre tutti gli altri territori su cui insistono le concessioni incassavano le briciole, tra il 5 e il 10% dei canoni incassati dalla Regione – afferma Jacopo Scandella, consigliere regionale del Partito Democratico -. Nel 2020 eravamo riusciti ad innalzare questa percentuale fino all’80, mentre oggi abbiamo finalmente fatto l’ultimo miglio di un percorso che garantirà un finanziamento stabile alle province ed in particolare ai territori montani”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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