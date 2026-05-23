Idroelettrico Scandella Pd torna all’attacco | Dai canoni passa la crescita o il declino della montagna

Il deputato del Partito Democratico ha affermato che i canoni idroelettrici influenzano direttamente lo sviluppo delle zone montane, sottolineando che questi importi determinano la crescita o il declino delle aree interne. La dichiarazione arriva in un momento di confronto sulla gestione delle risorse idriche e delle concessioni per gli impianti idroelettrici. La questione riguarda l’impatto economico e ambientale delle autorizzazioni e dei canoni applicati.

Il consigliere regionale dem interviene in occasione del Festival dell’Economia e del gruppo di lavoro Calre dedicato alle “Problematiche elle aree interne” Due occasioni che hanno riportato l’attenzione sull’importanza strategica dei territori montani e periferici per il futuro dell’Unione Europea. A sottolinearlo è il consigliere regionale bergamasco Jacopo Scandella (Partito Democratico), intervenuto in rappresentanza dell’Ufficio di Presidenza ai due eventi. “Entro i primi giorni di giugno si chiuderà la prima call per raccogliere contributi da realtà pubbliche e private, alla quale anche il Calre ha partecipato con idee e proposte – continua il consigliere dem -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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