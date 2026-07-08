caldo e gravidanza le regole per proteggere mamma e bambino

Durante l’estate, le donne in gravidanza devono prestare attenzione alle alte temperature, che possono aumentare il rischio di disidratazione, ipotensione e trombosi. Le modificazioni fisiologiche della gestazione rendono l’organismo più sensibile alle alte temperature, con possibili complicanze sia per la madre che per il bambino. Il caldo intenso può rappresentare un pericolo, richiedendo precauzioni specifiche per proteggere entrambe.

Il caldo torrido in estate rappresenta un rischio spesso sottovalutato per le donne in gravidanza. Le modificazioni fisiologiche della gestazione rendono infatti l’organismo materno più vulnerabile alle temperature elevate, aumentando il pericolo di disidratazione, ipotensione, trombosi e possibili complicanze per il feto. A richiamare l’attenzione è il professor Tullio Ghi, direttore della Uoc di Ostetricia e patologia ostetrica della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs, che ha elaborato un decalogo di consigli per affrontare in sicurezza i mesi più caldi. I rischi del caldo in gravidanza. Uno dei momenti più delicati è il primo trimestre di gravidanza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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