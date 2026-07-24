IA per docenti | un corso pratico per usare l’intelligenza artificiale per la didattica e la burocrazia Dalle verifiche ai materiali didattici dalle relazioni alla sicurezza

È stato avviato un corso pratico sull’uso dell’intelligenza artificiale rivolto ai docenti, focalizzato su applicazioni per la didattica e la gestione amministrativa. Il programma include strumenti per preparare materiali didattici, costruire verifiche, scrivere comunicazioni, organizzare appunti e adattare attività per classi diverse. Il corso intende fornire competenze per automatizzare e semplificare le attività che richiedono tempo, anche al di fuori dell’orario scolastico.

Preparare materiali, costruire verifiche, scrivere comunicazioni, organizzare appunti, adattare attività per classi diverse, gestire documenti e scadenze: il lavoro del docente oggi non si esaurisce nella lezione, ma richiede sempre più tempo anche fuori dall’aula. L’intelligenza artificiale può diventare un supporto concreto proprio in queste attività quotidiane, aiutando gli insegnanti a lavorare in modo più. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Corso gratuito sull'intelligenza artificiale con attestato dell'università di Urbino

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