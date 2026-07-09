NotebookLM l’Intelligenza Artificiale di Google che trasforma documenti video e appunti in lezioni attività e materiali didattici – corso pratico

Google ha presentato NotebookLM, un’intelligenza artificiale progettata per aiutare i docenti a creare materiali didattici. Questa tecnologia permette di trasformare documenti, video e appunti in lezioni, attività e risorse educative. La piattaforma si integra nel lavoro quotidiano degli insegnanti, offrendo supporto pratico nella progettazione delle attività didattiche. È stato avviato un corso pratico per l’utilizzo di questa soluzione.

L’intelligenza artificiale sta entrando sempre più concretamente nel lavoro quotidiano dei docenti, non solo come strumento di ricerca o supporto alla scrittura, ma anche come alleata nella progettazione didattica. Uno strumento utile, quindi, per chi vuole sperimentare nuove modalità di lavoro, ridurre i tempi di preparazione e valorizzare meglio i materiali già disponibili. Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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