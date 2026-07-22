IA per docenti | un corso pratico per usare l’intelligenza artificiale per la didattica e la burocrazia

Un corso pratico insegna ai docenti a usare l’intelligenza artificiale per semplificare attività come preparare materiali, creare verifiche, scrivere comunicazioni, organizzare appunti, adattare attività e gestire documenti e scadenze. Il percorso mira a migliorare l’efficienza nel lavoro quotidiano, che si estende oltre l’aula. La formazione si rivolge a insegnanti che vogliono integrare strumenti di intelligenza artificiale nelle attività di didattica e burocrazia.

Preparare materiali, costruire verifiche, scrivere comunicazioni, organizzare appunti, adattare attività per classi diverse, gestire documenti e scadenze: il lavoro del docente oggi non si esaurisce nella lezione, ma richiede sempre più tempo anche fuori dall’aula. L’intelligenza artificiale può diventare un supporto concreto proprio in queste attività quotidiane, aiutando gli insegnanti a lavorare in modo più. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Corso gratuito sull'intelligenza artificiale con attestato dell'università di Urbino

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