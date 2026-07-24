I vigili del fuoco hanno effettuato oltre mille interventi durante la tempesta, con tre ondate di maltempo. Alberi sono caduti sulla strada, bloccando veicoli e rendendo necessario il loro intervento. La grandine ha colpito il tetto di un edificio, provocando danni visibili. Una raffica di vento ha interessato la zona, contribuendo alla distruzione e alle operazioni di soccorso.

Alberi crollati sulla strada e auto bloccate. Gira il pallottoliere della devastazione, a quota mille. Tetto crivellato dalla grandine, una raffica sul fronte del maltempo. E sale ancora, sul display dei vigili del fuoco lampeggia il numero 1.200. Ore dieci di ieri, il risultato è ancora parziale. Poche ore e balza a 1.220, sirene che suonano; il telefono che squilla; disperazione dall’altro capo, la voce che trema, davanti agli occhi la macchina che sembra finita sotto la pressa del clima folle. Prima, seconda e terza ondata. E ancora su – fino a sfiorare Dio canta Renato Zero –, la divisa ormai una seconda pelle, l’elmetto che lascia il segno sulla fronte, stivali ai piedi, giù sull’acceleratore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I vigili del fuoco in prima linea: "Tre ondate, più di mille interventi. Tanti salvataggi nella tempesta"

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